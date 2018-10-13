2018-10-13T14:36:09+03:00
Общество

В Рязани на улице Черновицкой нашли подпольную закусочную

Предприятие общественного питания торговало алкоголем без разрешения, его хозяева пока неизвестны
Сергей ЮРЧЕНКО
Поделиться:
Район поселка Южный удален от центра города – там и прячутся подпольные дельцыРайон поселка Южный удален от центра города – там и прячутся подпольные дельцы
Изменить размер текста:

Сотрудники администрации Рязани провели проверку в доме 34 корпус 1 по улице Черновицкой. Причиной стало обращение местных жителей с информацией, что там находится тоорговый объект.

Проверка показала, что в жилом доме действительно расположено предприятие общественного питания, но информация о его хозяевах отсутствует, а продажа алкогольной продукции производилась там без лицензии.

– Обращение граждан мы направили в отдел МВД России по Железнодорожному району города Рязани для рассмотрения и принятия мер, – сообщили представители городской администрации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский губернатор рассказал о восстановлении Шацкого ЛВЗ
Рязанцам рассказали о погоде на воскресенье, 14 октября
На субботнике рязанцы убрали мусор на склонах Канищевского городища
Где в Рязани будет стоять колесо обозрения, выберут сами горожане
Ночью под Рязанью в поселке Листвянка сгорели сараи
Рязанская фигуристка Александра Трусова снова завоевала золото
В Рязанском филиале ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» новый директор
В рязанской поликлинике появилась первая «открытая» регистратура
Пропавшая 83-летняя не ориентирующаяся в пространстве женщина найдена живой
В Рязанской области на свет появились Северьян, Мия и Изольда
В начале будущей недели рязанские синоптики ждут температурных рекордов
В Рязани увеличили список домов, попадающих в зоны платных парковок (адреса)
До конца года мобильная служба ПФР посетит 16 рязанских деревень (график)
Рязанская фигуристка Александра Трусова снова разгромила соперниц
Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин стал обладателем нового рекорда России
Обидевшись на девушку, рязанец отправил «обнаженные» видео ее коллеге