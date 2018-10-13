В Рязани на улице Черновицкой нашли подпольную закусочную
Предприятие общественного питания торговало алкоголем без разрешения, его хозяева пока неизвестны
Район поселка Южный удален от центра города – там и прячутся подпольные дельцы
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Сотрудники администрации Рязани провели проверку в доме 34 корпус 1 по улице Черновицкой. Причиной стало обращение местных жителей с информацией, что там находится тоорговый объект.
Проверка показала, что в жилом доме действительно расположено предприятие общественного питания, но информация о его хозяевах отсутствует, а продажа алкогольной продукции производилась там без лицензии.
– Обращение граждан мы направили в отдел МВД России по Железнодорожному району города Рязани для рассмотрения и принятия мер, – сообщили представители городской администрации.