В Рязани на улице Черновицкой нашли подпольную закусочную

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-13T14:36:09+03:00

Район поселка Южный удален от центра города – там и прячутся подпольные дельцы

Предприятие общественного питания торговало алкоголем без разрешения, его хозяева пока неизвестны

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Сотрудники администрации Рязани провели проверку в доме 34 корпус 1 по улице Черновицкой. Причиной стало обращение местных жителей с информацией, что там находится тоорговый объект.

Проверка показала, что в жилом доме действительно расположено предприятие общественного питания, но информация о его хозяевах отсутствует, а продажа алкогольной продукции производилась там без лицензии.

– Обращение граждан мы направили в отдел МВД России по Железнодорожному району города Рязани для рассмотрения и принятия мер, – сообщили представители городской администрации.