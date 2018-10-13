На субботнике рязанцы убрали мусор на склонах Канищевского городища
13 октября жители 1-го квартала микрорайона Канищево вышли на субботник, чтобы очистить от мусора склоны Канищевского городища. Эта историческая достопримечательность, место поселения первобытно-общинного племени, располагается рядом с Парком морской славы на улице Бирюзова.
– Летом по вечерам здесь всегда гуляют подростки и молодежь, а в выходные целые семьи или компании приходят, расстилают покрывала и устраивают пикники на траве, – рассказали активисты. – К сожалению, мусор часто сбрасывают с обрыва, он попадает в пойму Оки или остается в траве на крутом склоне.
За субботний день неравнодушным рязанцам, среди которых были и мамы с детьми, и даже отставной офицер, удалось собрать примерно полтора десятка больших пластиковых мешков мусора и очистить несколько любимых троп для прогулок. В администрацию города Рязани, по их словам, уже направлено обращение с просьбой установить на территории городища мусорные урны, как это давно сделано в соседнем парке.
Все отходы тщательно собирались в пластиковые мешкиФото: Владимир ФРОЛОВ
Все обертки и бутылки, что скатились вниз, также было подобраныФото: Владимир ФРОЛОВ
Коммунальщикам останется только вывезти эти мешки вместе с мусором из паркаФото: Владимир ФРОЛОВ
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