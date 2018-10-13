2018-10-13T11:54:45+03:00
Общество

Где в Рязани будет стоять колесо обозрения, выберут сами горожане

Впервые с 1990-х годов на город снова можно будет посмотреть свысока без параплана или аэростата
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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30 лет назад в рязанских парках работали сразу 2 колеса обозрения30 лет назад в рязанских парках работали сразу 2 колеса обозренияФото: Владимир ФРОЛОВ
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Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области на своей страничке в социальных сетях предложило рязанцам подобрать место для размещения колеса обозрения. Проголосовать можно за следующие варианты: ЦПКиО, площадь перед новым ЗАГСом (бывшим кинотеатром «Москва») на Московском шоссе, площадь Победы, площадь Ленина, сквер на улице Советской армии, парк имени Гагарина – или предложить свой собственный вариант.

По состоянию на утро 13 октября более половины проголосовавших высказались в пользу Центрального парка культуры и отдыха в Горроще. Кроме того, неравнодушные рязанцы предложили вариант Лесопарка – хотя весной эта территория затапливается паводком.

В начале 1990-х годов в Рязани уже действовало два колеса обозрения: в ЦПКиО и в парке имени Гагарина в поселке Приокский. Затем они были признаны устаревшими, демонтированы и сданы на металлолом. Только в марте 2016 года открылось колесо обозрения в развлекательном комплексе возле села Поляны, в 8 км от города.

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