Где в Рязани будет стоять колесо обозрения, выберут сами горожане
Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области на своей страничке в социальных сетях предложило рязанцам подобрать место для размещения колеса обозрения. Проголосовать можно за следующие варианты: ЦПКиО, площадь перед новым ЗАГСом (бывшим кинотеатром «Москва») на Московском шоссе, площадь Победы, площадь Ленина, сквер на улице Советской армии, парк имени Гагарина – или предложить свой собственный вариант.
По состоянию на утро 13 октября более половины проголосовавших высказались в пользу Центрального парка культуры и отдыха в Горроще. Кроме того, неравнодушные рязанцы предложили вариант Лесопарка – хотя весной эта территория затапливается паводком.
В начале 1990-х годов в Рязани уже действовало два колеса обозрения: в ЦПКиО и в парке имени Гагарина в поселке Приокский. Затем они были признаны устаревшими, демонтированы и сданы на металлолом. Только в марте 2016 года открылось колесо обозрения в развлекательном комплексе возле села Поляны, в 8 км от города.
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