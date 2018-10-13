Ночью под Рязанью в поселке Листвянка сгорели сараи

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-13T10:52:13+03:00

Мусор в этом месте ранее убирался и вывозился, но затем накапливался снова

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В ночь на 13 октября поселок Листвянка, расположенный в 10 км к юго-востоку от Рязани, осветило пламя пожара. По словам местных жителей, первой загорелась свалка бытового мусора. Затем огонь перекинулся на старые сараи.

Свалка была стихийной и вызывала недовольство местных жителей. Однажды в нынешнем году по их жалобе мусор убрали и вывезли, но вскоре после этого отбросы появились там снова. «На этой неделе в администрацию района и прокуратуру были направлены обращения активистов с просьбой ликвидировать эту свалку», – сообщил паблик «Новости Рязани Вконтакте». Теперь надо будет ликвидировать последствия пожара.

КСТАТИ

Вечером 12 октября в Рязани произошел пожар на улице Большая. Загорелась квартира на седьмом этаже десятиэтажного кирпичного дома. Для тушения туда были направлены 4 пожарных автомобиля. В результате огнем повреждена кухня, пострадавших нет.