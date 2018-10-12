В Рязанском филиале ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» новый директор

СЕГОДНЯ 18:51 2018-10-12T18:51:34+03:00

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10 октября директором Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» назначен Сергей Кислицин, сообщает пресс-служба предприятия. Ранее Сергей Николаевич работал директором филиала «Печорская ГРЭС» ПАО «Интер РАО - Электрогенерация».

Сергей Кислицин родился 17 февраля 1965 года в поселке Тиличеть-2 Красноярского края. В 1983-1985 г.г. служил в армии. В 1993 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции». Профессиональную деятельность начал в 1985 году на Красноярской ТЭЦ-2 машинистом-обходчиком по котельному оборудованию. Работал начальником смены котельного цеха, начальником смены станции на Красноярской ТЭЦ-3 АООТ «Красноярскэнерго».

С 1995 г. по 2003 г. прошел трудовой путь: старший начальник смены станции, заместитель главного инженера по эксплуатации, директор Сосновоборской ТЭЦ – филиала ОАО «Красноярскэнерго» (в настоящее время- Красноярская ТЭЦ-4). В 2003 году назначен директором Новосибирской ТЭЦ-4 филиала «Генерация» ОАО «Новосибирскэнерго».

В 2005-2006 г.г. работал в должности заместителя генерального директора по реализации инвестиционных программ и капитальному строительству ОАО «Южная генерирующая компания-ТГК-8». С 2008 года по сентябрь 2018 года возглавлял Печорскую ГРЭС.

Награжден Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики РФ (1999 г.), в 2005 году приказом Министерства энергетики РФ ему присвоено звание «Почетный энергетик».

В 2013-2015 г.г. избирался депутатом Совета муниципального района «Печора» Республики Коми, работал на неосвобожденной основе главой муниципального района «Печора» – председателем Совета этого района.