В рязанской поликлинике появилась первая «открытая» регистратура

СЕГОДНЯ 17:36 2018-10-12T17:36:56+03:00

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В пятницу, 12 октября, в филиале рязанской поликлиники №2 на улице Керамзавода начала работу первая в городе регистратура открытого типа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, ранее в здании располагалась бывшая поликлиника №13. На обновление регистратуры потратили 1 миллион рублей. На эти средства не только отремонтировали помещение, но обновили мебель и закупили инновационное оборудование. Деньги получены за счет предпринимательской деятельности поликлиники.

Как отметил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, благодаря хорошему техническому оснащению теперь взаимодействие медперсонала с больными станет эффективнее.

Кроме того, в поликлинике реконструировали офтальмологический, физиотерапевтический и хирургический кабинеты. В планах – открытие стоматологического и прививочного кабинетов.