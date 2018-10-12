Пропавшая 83-летняя не ориентирующаяся в пространстве женщина найдена живой
Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань»
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в селе Подвислово Ряжского района 11 октября пропала 83-летняя пенсионерка, не ориентирующаяся в пространстве. Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» объявил женщину в поиск и обратился за помощью к добровольцам.
Утром 12 октября, в пятницу, стало известно, что женщина найдена живой. Представители отряда поблагодарили всех, кто помогал в поисках пропавшей.
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