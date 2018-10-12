В Рязанской области на свет появились Северьян, Мия и Изольда

СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-12T17:20:27+03:00

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Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало список самых частых и редких имен, которыми родители называли новорожденных в сентябре.

Как и в прошлом месяце, наиболее популярными мужскими именами стали: Артем, Матвей, Илья, Максим, Александр, Андрей, Кирилл, Иван, Егор, Михаил и Никита. Девочек в сентябре родители чаще всего называли Верониками, Мариями, Викториями, Аннами, Дарьями, Алисами, Варварами, Ксениями, Софиями, Аннами и Елизаветами.

Среди самых редких имен: Лаврентий, Северьян, Вильгельм, Родион, Оливия, Мия и Изольда. В этот перечень также вошли, Трофим, Елисей, Ростислав, Всеслав и Клим, а среди девочек – Эмилия, Забава, Иванна, Альвина, Евлалия, Алисия и Есения.