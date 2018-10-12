В начале будущей недели рязанские синоптики ждут температурных рекордов
Рязанские синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на ближайшие дни.
По информации метеорологов, в субботу и воскресенье благодаря обширному антициклону в Рязанской области ожидается солнечная и теплая погода.
Ночью и по утрам из-за небольшой облачности в отдельных районах столбик термометров опустится ниже 0°С. Днем же воздух прогреется до +10…+15°С. При этом среднесуточная температура будет на 2-4 градуса выше климатической нормы.
В начале рабочей недели метеорологи также ожидают сухую и теплую погоду, которая по своим температурным параметрам будет соответствовать середине… сентября (!)
Днем столбики термометров вплотную подойдут к рекордным значениям. Более того – возможно, что температура достигнет и новых для середины октября показателей.
Так, 16 числа максимальная температура воздуха в областном центре +16,7°С и 17 октября +16,8°С – оба значения зафиксированы в 1979 году.
– Возможно, осень этого года преподнесет свои сюрпризы, – надеются синоптики.