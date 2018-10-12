До конца года мобильная служба ПФР посетит 16 рязанских деревень (график)

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-12T14:39:47+03:00

Обращаться к специалистам могут и пожилые, и молодые люди

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До конца года мобильная клиентская служба ПФР проведет выезд к жителям 16 населенных пунктов Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального управления Пенсионного фонда.

Во время выездов специалисты мобильной службы проконсультируют население по вопросам, относящимся к компетенции ПФР. Причем речь идет и вопросах, которые могут возникнуть и у пожилых людей, и у молодых.

График выездов клиентской службы ПФР в IV квартале:

Октябрь: 18 – пос. Строитель ( Рязань), 24 – с. Ижевское (Спасский район), 25 – д. Екимовка (Рязанский район), 26 – с. Погост (Касимовский район)

Ноябрь: 9 ноября – п. Новоселки (Рязанский район), 14 – с. Никитское (Старожиловский район), 15 – с. Марчуки (Ряжский район), 20 – с. Ходынино (Рыбновский район), 21 – с. Ижевское (Спасский район), 23 – с. Глебово (Рязанский район).

Декабрь: 4 – с. Песочня (Путятинский район), 7 – п. Денежниково (Рязанский район), 17 – д. Рожок (Рязанский район), 19 – п. Оськино (Клепиковский район), 20 – с. Ижевское (Спасский район), 21 – с. Печины (Шацкий район).