Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин стал обладателем нового рекорда России

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-12T12:11:22+03:00

Он поднялся в корзине аэростата на высоту 8886 метров

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Федерация авиационного спорта России официально признала новый рекорд страны по высоте полета на тепловых аэростатах.

Напомним, что 12 августа, в рамках заключительного дня фестиваля воздухоплавания «Небо России» пилоты трех тепловых аэростатов поднялись на запредельные высоты. Рекорд фиксировали спортивные комиссары. Теперь процедура утверждения позади. Рекорд засчитан!

Аэростат класса АХ 7 (объем оболочки 2000 куб.м.) пилотировал ростовчанин Александр Галкин. Ему покорилась высота 7973 метра.

Аэростат класса АХ 8 (объем оболочки 2950 куб.м.) пилотировал москвич Сергей Латыпов. Ему удалось покорить планку 8740 метров.

И, наконец, аэростат класса АХ 9 (объем оболочки 3950 куб.м.) пилотировали рязанец Александр Маврин и москвич Александр Бутко. Они поднялись до высоты 8886 метров.

Поздравляет аэронавтов с этим замечательным достижением!