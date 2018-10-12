Обидевшись на девушку, рязанец отправил «обнаженные» видео ее коллеге

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-12T12:11:30+03:00

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Октябрьский районный суд вынес решение по делу 30-летнего рязанца, который отравил пикантные видео с бывшей девушкой ее коллеге по работе. Так он решил отомстить избраннице, когда та потребовала съехать с квартиры, где они проживали вместе.

Уже после того, как отношения у пары испортились, некоторое время экс-любовники находились под одной крышей, а попытки примириться ни к чему не приводили. Тогда мужчине в голову и пришла идея снять «компромат»:

- В один из дней он, не получив согласие девушки, с помощью телефона заснял на видео ее в тот момент, когда та одевала платье. В другой день таким же способом он произвел видеозапись девушки, когда та принимала ванную, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В итоге дело дошло до уголовного преследования «оператора». Его, признавшего вину и раскаявшегося, наказали штрафом в размере 50 тысяч рублей.