2018-10-12T12:11:30+03:00
Происшествия

Обидевшись на девушку, рязанец отправил «обнаженные» видео ее коллеге

Его наказали штрафом в 50 тысяч рублей
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Октябрьский районный суд вынес решение по делу 30-летнего рязанца, который отравил пикантные видео с бывшей девушкой ее коллеге по работе. Так он решил отомстить избраннице, когда та потребовала съехать с квартиры, где они проживали вместе.

Уже после того, как отношения у пары испортились, некоторое время экс-любовники находились под одной крышей, а попытки примириться ни к чему не приводили. Тогда мужчине в голову и пришла идея снять «компромат»:

- В один из дней он, не получив согласие девушки, с помощью телефона заснял на видео ее в тот момент, когда та одевала платье. В другой день таким же способом он произвел видеозапись девушки, когда та принимала ванную, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В итоге дело дошло до уголовного преследования «оператора». Его, признавшего вину и раскаявшегося, наказали штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанская фигуристка Александра Трусова снова разгромила соперниц
Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин стал обладателем нового рекорда России
В Рязани автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с коляской
Рязанский велосипедист «лоб в лоб» столкнулся с Audi
Суд взыскал с рязанской УК немалую компенсацию за потоп в квартире
На улице Новаторов в Рязани открыли многофункциональный хоккейный корт
Пропавшего 4 октября рязанского пенсионера нашли мертвым
В Рязанской области пропала 83-летняя не ориентирующаяся в пространстве женщина
Рязанская область завоевала награды на выставке «Золотая осень»
По дорогам Рязани ездят водители-наркоманы
Среди победителей всероссийского конкурса «Лучший урок письма» лидируют юные рязанцы
Виновник ДТП отказывался платить покалеченному им рязанцу
Новую рязанскую эстакаду полностью открыли для движения транспорта
Рязанский дольщик отсудил у застройщика 200 тысяч рублей
У рязанской кошки обнаружили вирус – аналог ВИЧ человека
Пострадавшая во время стрельбы в рязанском кафе официантка прооперирована
Дело о взятках в рязанском минтрансе поступило в суд
Рязанец убил женщину железным прутом за то, что она слишком часто выпивала
Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов
В Рязани с ноября начнется реставрация Торговых рядов
С конца октября рязанские электрички переходят на зимнее расписание (график)
В Рязанской области создано новое госучреждение