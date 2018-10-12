В Рязани автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с коляской
В четверг, 11 октября, в 11.15 в Рязани на улице Есенина автомобиль Renault Sandero сбил 23-летнюю женщину с детской коляской, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилем управляла 36-летняя жительница райцентра Сасово.
В результате происшествия женщина-пешеход получила травмы, ей оказали медицинскую помощь. Ребенок, к счастью, не пострадал.
Всего за минувшие сутки в регионе произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и семь получили травмы. Также зарегистрировано 30 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны семь нетрезвых водителей.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»