2018-10-12T11:23:50+03:00
Происшествия

Рязанский велосипедист «лоб в лоб» столкнулся с Audi

ДТП с смертельным исходом случилось в Скопинском районе на трассе «Каспий»
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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11 октября на 294 километре трассы «Каспий» в Скопинском районе случилось ДТП со смертельным исходом. Его жертвой стал 46-летний местный житель, ехавший на велосипеде «Аист».

- Примерно в 18.45, двигаясь по левой обочине, он не справился с управлением, выехал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем Audi А3, - передает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Уточняется, что за рулем автомобиля находился 36-летний житель Тамбова.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

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