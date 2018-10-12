Рязанский велосипедист «лоб в лоб» столкнулся с Audi
ДТП с смертельным исходом случилось в Скопинском районе на трассе «Каспий»
Фото: 62.мвд.рф
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11 октября на 294 километре трассы «Каспий» в Скопинском районе случилось ДТП со смертельным исходом. Его жертвой стал 46-летний местный житель, ехавший на велосипеде «Аист».
- Примерно в 18.45, двигаясь по левой обочине, он не справился с управлением, выехал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем Audi А3, - передает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Уточняется, что за рулем автомобиля находился 36-летний житель Тамбова.
Фото: 62.мвд.рф