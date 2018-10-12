Суд взыскал с рязанской УК немалую компенсацию за потоп в квартире

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-12T10:29:42+03:00

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«Рязанский сервисный центр ЖКХ» заплатит более 180 тысяч рублей семейной паре, чью квартиру сильно залило. Вода проникла в помещение из-за выхода из строя системы холодного водоснабжения, а именно – крана на этаже сверху.

- В результате случившегося истцам был причинен ущерб, по результатам экспертизы, на сумму более 115 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного суда, где рассматривалась апелляция управляющей компании.

Уточняется, что к моменту, когда произошел потоп, супруги только купили жилье (дом – 2015 года постройки) и приступили к ремонту, уже завезли мебель и строительные материалы. Коммунальщики не удовлетворили их письменную претензию по поводу возмещения ущерба, а в суде пытались свалить вину на застройщика, но обе инстанции приняли решение взыскать компенсацию (включая моральный вред, штраф, судебные расходы).