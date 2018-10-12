На улице Новаторов в Рязани открыли многофункциональный хоккейный корт

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-12T09:58:25+03:00

Этот проект реализован по программе поддержки местных инициатив

Изменить размер текста: A A

В Рязани реализовали очередной проект по программе поддержки местных инициатив - на улице Новаторов оборудован многофункциональный хоккейный корт. Объект торжественно открыли 10 октября с участием жильцов близлежащих домов, включая представителей инициативной группы, а также депутатов областной и городской Дум.

В честь открытия была организована развлекательная программа:

- Для собравшихся выступили солисты ДК «Приокский», студии творческого развития личности «Арс Нова» и Елена Каревская. Юные рязанцы поучаствовали в конкурсной программе. Состоялся мастер-класс по стритболу и матч между командами школ №55 и №60, - пишет пресс-служба администрации областного центра.

Всего в 2018 году в Рязани поддержку нашли 37 проектов местных инициатив.