2018-10-12T09:58:25+03:00
Общество

На улице Новаторов в Рязани открыли многофункциональный хоккейный корт

Этот проект реализован по программе поддержки местных инициатив
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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В Рязани реализовали очередной проект по программе поддержки местных инициатив - на улице Новаторов оборудован многофункциональный хоккейный корт. Объект торжественно открыли 10 октября с участием жильцов близлежащих домов, включая представителей инициативной группы, а также депутатов областной и городской Дум.

В честь открытия была организована развлекательная программа:

- Для собравшихся выступили солисты ДК «Приокский», студии творческого развития личности «Арс Нова» и Елена Каревская. Юные рязанцы поучаствовали в конкурсной программе. Состоялся мастер-класс по стритболу и матч между командами школ №55 и №60, - пишет пресс-служба администрации областного центра.

Всего в 2018 году в Рязани поддержку нашли 37 проектов местных инициатив.

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