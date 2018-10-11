В Рязанской области пропала 83-летняя не ориентирующаяся в пространстве женщина

11 Окт. 23:16 2018-10-11T23:21:53+03:00

Она ушла из дома в селе Подвислово

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Вечером в четверг, 11 октября, поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» объявил о пропаже 83-летней Анны Семеновны Анискиной.

Женщина 11 октября ушла из дома в селе Подвислово Ряжского района и до настоящего времени не вернулась. Отмечается, что Анна Семеновна нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Ее приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Была одета в белую куртку, халат в разноцветную полоску (зеленый с красным) и косынку.

Всех, кто располагает информацией об Анна Семеновне просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52.