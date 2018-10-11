Рязанская область завоевала награды на выставке «Золотая осень»

СЕГОДНЯ 21:03 2018-10-11T21:07:07+03:00

За развитие сельских территорий регион получил одну золотую и две серебряные медали

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11 октября на церемонии награждения победителей конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» Рязанская область получила одну золотую и две серебряные медали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. Конкурс проходил в рамках ХХ Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Серебро получила администрация Рязанского муниципального района за эффективное управление развитием сельских территорий, а также Тюшевское сельское поселение Рязанского района за формирование комфортной среды.

Золотую медаль в номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса» жюри конкурса присудило ООО «Авангард» Рязанского района. Кроме того, что это предприятие является крупнейшим региональным производителем молока, активно развивает отрасль растениеводства и собственную переработку, его руководство большое внимание уделяет развитию социальной сферы. На собственные средства АПК построил современный культурно-спортивный комплекс, на его территории работает конноспортивный клуб и музей истории хозяйства. Также предприятием оказывается постоянная поддержка учреждениям социальной сферы и ветеранам.