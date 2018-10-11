2018-10-11T21:07:07+03:00
Общество

Рязанская область завоевала награды на выставке «Золотая осень»

За развитие сельских территорий регион получил одну золотую и две серебряные медали
Ирина КОВАЛЕВА
Поделиться:
фото: пресс-служба правительства регионафото: пресс-служба правительства региона
Изменить размер текста:

11 октября на церемонии награждения победителей конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» Рязанская область получила одну золотую и две серебряные медали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. Конкурс проходил в рамках ХХ Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Серебро получила администрация Рязанского муниципального района за эффективное управление развитием сельских территорий, а также Тюшевское сельское поселение Рязанского района за формирование комфортной среды.

Золотую медаль в номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса» жюри конкурса присудило ООО «Авангард» Рязанского района. Кроме того, что это предприятие является крупнейшим региональным производителем молока, активно развивает отрасль растениеводства и собственную переработку, его руководство большое внимание уделяет развитию социальной сферы. На собственные средства АПК построил современный культурно-спортивный комплекс, на его территории работает конноспортивный клуб и музей истории хозяйства. Также предприятием оказывается постоянная поддержка учреждениям социальной сферы и ветеранам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По дорогам Рязани ездят водители-наркоманы
Среди победителей всероссийского конкурса «Лучший урок письма» лидируют юные рязанцы
Виновник ДТП отказывался платить покалеченному им рязанцу
Новую рязанскую эстакаду полностью открыли для движения транспорта
Рязанский дольщик отсудил у застройщика 200 тысяч рублей
У рязанской кошки обнаружили вирус – аналог ВИЧ человека
Пострадавшая во время стрельбы в рязанском кафе официантка прооперирована
Дело о взятках в рязанском минтрансе поступило в суд
Рязанец убил женщину железным прутом за то, что она слишком часто выпивала
Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов
В Рязани с ноября начнется реставрация Торговых рядов
С конца октября рязанские электрички переходят на зимнее расписание (график)
В Рязанской области создано новое госучреждение