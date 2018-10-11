По дорогам Рязани ездят водители-наркоманы

СЕГОДНЯ 19:51 2018-10-11T19:51:55+03:00

Сейчас стоит вопрос о лишении их водительских прав через суд

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Сотрудники рязанской прокуратуры выяснили, что по дорогам областного центра могут ездить автолюбители, употребляющие наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что 8 жителей Рязани состоят на учете в наркологическом диспансере в связи с наличием психических расстройств, вызванных употреблением наркотиков. Несмотря на то, что это является прямым противопоказанием к управлению автомобилем, эти люди владеют действующими водительскими удостоверениями.

Прокуратура уже направила 8 исковых заявлений в суды с тем, чтобы обезопасить горожан и лишить водителей, больных наркоманией, права управления транспортными средствами. Сейчас заявления прокурора находятся на рассмотрении.