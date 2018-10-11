Виновник ДТП отказывался платить покалеченному им рязанцу
Приставы заставили автолюбителя, который отказывался возмещать моральный вред покалеченному им мотоциклисту, все-таки заплатить 300 тысяч рублей. Причем подходы к бессовестному виновнику аварии пришлось применить разные.
- В результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью водителя мотоцикла. Он получил множество телесных повреждений и долгое время являлся нетрудоспособным, - сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области.
Суд встал на сторону пострадавшего и назначил указанную сумму компенсации, однако ответчик исполнять это решение не спешил. Сначала исполнитель призвал его одуматься словесно, затем побудил работодателя удерживать деньги с его зарплаты, но сработал в итоге только арест бытовой техники.
Теперь задолженность погашена.