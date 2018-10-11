Виновник ДТП отказывался платить покалеченному им рязанцу

СЕГОДНЯ 17:52 2018-10-11T17:52:13+03:00

Удерживание денег с его зарплаты не помогало, но помог арест бытовой техники

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Приставы заставили автолюбителя, который отказывался возмещать моральный вред покалеченному им мотоциклисту, все-таки заплатить 300 тысяч рублей. Причем подходы к бессовестному виновнику аварии пришлось применить разные.

- В результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью водителя мотоцикла. Он получил множество телесных повреждений и долгое время являлся нетрудоспособным, - сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области.

Суд встал на сторону пострадавшего и назначил указанную сумму компенсации, однако ответчик исполнять это решение не спешил. Сначала исполнитель призвал его одуматься словесно, затем побудил работодателя удерживать деньги с его зарплаты, но сработал в итоге только арест бытовой техники.

Теперь задолженность погашена.