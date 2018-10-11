2018-10-11T17:27:13+03:00
Общество

Новую рязанскую эстакаду полностью открыли для движения транспорта

Окончательно объект сдадут в эксплуатацию в ноябре
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В Рязани на 189 км автодороги М-5 «Урал» поток транспорта в сторону Москвы и Самары полностью перенаправлен на построенную эстакаду. Об этом в четверг, 11 октября сообщила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

При этом движение на участке дороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань идет под эстакадой – по кольцу.

Около эстакады продолжают устанавливать барьерное ограждение и шумозащитный экран. Срок ввода объекта в эксплуатацию – ноябрь 2018 года.

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