Новую рязанскую эстакаду полностью открыли для движения транспорта
Окончательно объект сдадут в эксплуатацию в ноябре
Изменить размер текста:
В Рязани на 189 км автодороги М-5 «Урал» поток транспорта в сторону Москвы и Самары полностью перенаправлен на построенную эстакаду. Об этом в четверг, 11 октября сообщила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».
При этом движение на участке дороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань идет под эстакадой – по кольцу.
Около эстакады продолжают устанавливать барьерное ограждение и шумозащитный экран. Срок ввода объекта в эксплуатацию – ноябрь 2018 года.