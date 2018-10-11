Рязанский дольщик отсудил у застройщика 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:03 2018-10-11T17:04:18+03:00

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Рязанский областной суд не удовлетворил апелляцию застройщика, который проиграл дольщику дело о задержке сроков сдачи жилья. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Рязанец приобрел двухкомнатную квартиру, заключив договор об участии в долевом строительстве дома. Согласно документу, дом должны были сдать в 4 квартале 2016 года. Но застройщик не передал квартиру в срок. В досудебном порядке застройщик отказался решать вопрос. Хозяину передали квартиру только в декабре 2017 года.

Железнодорожный суд вынес решение в пользу истца на общую сумму 215 тысяч рублей. Областной суд оставил вердикт без изменений. Решение суда вступило в законную силу.