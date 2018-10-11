2018-10-11T18:44:22+03:00
Общество

Среди победителей всероссийского конкурса «Лучший урок письма» лидируют юные рязанцы

В общей сложности на состязание поступило 80 тысяч работ
Мария БЛИНОВА
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Состязание призвано вернуть культуру письма и воспитывать бережное отношение к языкуСостязание призвано вернуть культуру письма и воспитывать бережное отношение к языку
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Почта России подвела итоги ежегодного XVI всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма». В этом году юные россияне прислали на конкурс около 80 тысяч писем.

– Цель конкурса – возвращение в нашу жизнь культуры письма, воспитания бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей семьи и страны, – говорится в сообщении организаторов.

Победителями и лауреатами конкурса стали 62 школьника и 6 учителей, представившие на суд жюри свои методические разработки урока письма. К слову, по числу среди победителей этого всероссийского состязания лидируют рязанские школьники.

Третье место в различных номинациях заняли Всеволод Хохлов из школы №15 и Анна Крошилина из школы № 72 Рязани. Лауреатами стали Анастасия Макарова и Ксения Скорик (школа №3, Сасово), Евгения Горожанина (Спасская школа) и Елена Алымова (лицей № 52, Рязань).

Кстати, помимо Почты России в числе организаторов – МГУ имени М.В. Ломоносова, Союз писателей России, Профсоюз работников связи России и Учительская газета.

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