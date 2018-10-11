У рязанской кошки обнаружили вирус – аналог ВИЧ человека

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-11T16:22:19+03:00

Вакцины против него пока не существует

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5 октября в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию для исследования на вирусный иммунодефицит поступила проба крови кошки, сообщает пресс-служба медучреждения.

Специалисты отдела вирусологических исследований обнаружили в ней ДНК возбудителя вирусного иммунодефицита – ВИК или FIV (Feline immunodeficiency virus).

ВИК, как правило, это скрытая инфекция, которая поражает иммунную, а на последних стадиях нервную систему. Она похожа на ВИЧ-инфекцию у человека.

– Преимущественно инфекция распространена у свободно гуляющих кошек – это 20-30%. Домашние животные, не общающиеся с другими кошками, заражаются реже – порядка 8%, – говорится в сообщении медиков.

ВИК-инфекция между кошками передается через укус, при продолжительных ухаживаниях кошек, вылизываниях, зализывании ран, есть вероятность передачи от мамы котятам. Передача половым путем не установлена.

Подробнее о симптомах заболевания здесь. Кстати, пока вакцины против ВИК нет. Для профилактики специалисты рекомендуют ограничивать контакт домашних кошек с уличными.