Пострадавшая во время стрельбы в рязанском кафе официантка прооперирована

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-11T16:05:27+03:00

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Получившая ранение в голову во время стрельбы в рязанском кафе официантка прооперирована в Рязанской ОКБ. Об этом сообщила в своем сюжете ГТРК «Ока». Состояние пострадавшей медики оценивают как удовлетворительное. В настоящее время женщина находится в палате нейрохирургического отделения.

Напомним, что 10 октября в Рязани в кафе на улице Новикова-Прибоя 38-летний житель Московской области открыл стрельбу из пневматического пистолета. Мужчина сделал шесть выстрелов. Одна из пуль попала в голову 43-летней официантки.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.