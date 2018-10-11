Дело о взятках в рязанском минтрансе поступило в суд
Правосудию предстоит изучить 39 уголовных томов
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Уголовное дело в отношении пяти сотрудников управления автодорог рязанского минтранса поступило в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.
Чиновников обвиняют по статье 290 УК РФ в том, что с 2012 по 2016 годы они получали взятки. «Подарки» они брали не деньгами, а бессрочным пользованием автомобилями с личным водителем. Взяткодателя также привлекают к уголовной ответственности по статье 291 УК РФ.
Уголовное дело состоит из 39 томов.
Пока решается вопрос о назначении дела к судебному разбирательству.
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