Дело о взятках в рязанском минтрансе поступило в суд

СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-11T15:36:39+03:00

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Уголовное дело в отношении пяти сотрудников управления автодорог рязанского минтранса поступило в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.

Чиновников обвиняют по статье 290 УК РФ в том, что с 2012 по 2016 годы они получали взятки. «Подарки» они брали не деньгами, а бессрочным пользованием автомобилями с личным водителем. Взяткодателя также привлекают к уголовной ответственности по статье 291 УК РФ.

Уголовное дело состоит из 39 томов.

Пока решается вопрос о назначении дела к судебному разбирательству.