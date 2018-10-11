Рязанец убил женщину железным прутом за то, что она слишком часто выпивала
Пресс-служба Шацкого районного суда сообщает, что на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении местного мужчины 1971 года рождения, который обвиняется в убийстве.
Установлено, что подсудимый долгое время ненавидел женщину за то, что та чрезмерно злоупотребляла спиртным. На этой почве у них регулярно происходили ссоры.
В сентябре 2017 года подсудимый увидел женщину на улице и решился на убийство. Он взял в гараже металлический прут, подошел к своей жертве сзади и нанес разящий удар. Затем убийца перетащил тело к сараю, нанеся параллельно еще не менее 13 ударов по своей жертве, и сбросил тело в погреб.
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