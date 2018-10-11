В Рязани с ноября начнется реставрация Торговых рядов

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-11T15:18:40+03:00

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С ноября в Рязани начнется реставрация корпуса Торговых рядов на улице Краснорядской (дом № 2). Об этом «Комсомольской правде» стало известно от представителя собственника здания. Напомним, что памятник истории и культуры федерального значения летом 2017 года после многих лет запустения был продан в частную собственность.

Первый этап предусматривает установку ограждения по периметру здания, а также проведения противоаварийных работ.

В связи с работами на объекте будет ограничено движение на улице Краснорядской. Перекроют крайнюю правую полосу, а также парковочные места, расположенные вдоль фасада Торговых рядов.

Завершатся работы летом 2019 года.