С конца октября рязанские электрички переходят на зимнее расписание (график)

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-11T14:06:02+03:00

В регионе изменения коснутся двух поездов

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С 28 октября на железной дороге начнет действовать зимнее расписание, сообщает пресс-служба ЦППК. С этого дня изменится график движения составов по шести направлениям РЖД, в том числе на Казанском.

До рязанцев это значит, что до весны маршрут и периодичность поменяют два состава:

– вместо электропоезда №6016 Голутвин – Рязань-1 (время отправления 12.39) ежедневно будет курсировать электропоезд № 6018 Рыбное – Рязань 1, (время отправления 13.49)

– вместо электропоезда №6007 Рязань 1 – Голутвин (время отправления 9:07) будет ежедневно курсировать электропоезд № 6009 Рязань-1 – Рыбное (время отправления 9:07).