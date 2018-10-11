С конца октября рязанские электрички переходят на зимнее расписание (график)
В регионе изменения коснутся двух поездов
Изменить размер текста:
С 28 октября на железной дороге начнет действовать зимнее расписание, сообщает пресс-служба ЦППК. С этого дня изменится график движения составов по шести направлениям РЖД, в том числе на Казанском.
До рязанцев это значит, что до весны маршрут и периодичность поменяют два состава:
– вместо электропоезда №6016 Голутвин – Рязань-1 (время отправления 12.39) ежедневно будет курсировать электропоезд № 6018 Рыбное – Рязань 1, (время отправления 13.49)
– вместо электропоезда №6007 Рязань 1 – Голутвин (время отправления 9:07) будет ежедневно курсировать электропоезд № 6009 Рязань-1 – Рыбное (время отправления 9:07).