2018-10-11T12:51:44+03:00
Общество

В Рязанской области создано новое госучреждение

Оно будет курировать госзаказы по строительству/ремонту объектов, находящихся с собственности региона
Мария БЛИНОВА
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11 октября в газете «Рязанские ведомости» официально опубликовано распоряжение регионального правительства о создании государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Рязанской области».

Учреждение будет выполнять функции госзаказчика от имени регионального минстроя при возведении (реконструкции, проектированию) объектов государственной собственности Рязанской области.

Максимальное число сотрудников нового ведомства – 17 человек.

Напомним, что в середине сентября губернатор Николай Любимов заявил о необходимости совершенствования в регионе градостроительной деятельности.

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