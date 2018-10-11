Россельхозбанк инвестирует в мясоперерабатывающий завод

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-11T12:47:04+03:00

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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и Директор ООО «Агрико» Владимир Бовин подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в ходе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2018».

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон при строительстве высокотехнологичного мясоперерабатывающего завода на территории регионального индустриального парка «АПП «Ставрополье». На предприятии будет внедрен полный цикл производства мясной продукции, колбас, деликатесов и консервов. Мощность завода до 20 тысяч тонн продукции в год. Запуск запланирован на четвертый квартал 2019 года. Проект реализуется в рамках комплексного развития территории регионального индустриального парка «АПП «Ставрополье» и предполагает поэтапное создание производственно-сбытовой инфраструктуры. Планируется, что строительство парка завершится в 2025 году.

– Россельхозбанк направит на строительство нового завода по производству мясной продукции порядка 2,5 млрд. рублей. Предприятие войдет в уникальный для юга России агропарк, где уже сконцентрированы мощности для хранения и переработки сельхозпродукции с использованием инновационных ресурсосберегающих технологий, объединены торговые и сервисные площади. Реализация проекта создаст новые рабочие места, обеспечит внутренний рынок качественными продуктами питания и укрепит экспортный потенциал региона, – отметил Борис Листов.

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