Посетитель рязанского кафе во время ссоры шесть раз выстрелил из пистолета

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-11T11:52:01+03:00

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«Комсомольская правда» ранее сообщала о том, что в одном из рязанских кафе посетитель выстрелил из травматического пистолета в официантку. Пресс-служба УМВД по Рязанской области опубликовала подробности происшествия.

Инцидент произошел в среду, 10 октября, на улице Новикова-Прибоя в поселке Приокский (Рязань). 38-летний посетитель кафе после ссоры открыл стрельбу из зарегистрированного травматического пистолета калибра 9 мм. Криминалисты на месте преступления обнаружили в общей сложности шесть гильз. Одна из пуль попала в голову 43-летней официантке. Женщина госпитализирована.

Подозреваемого задержали бойцы вневедомственной охраны. Оружие изъято.

Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Также полицейские сообщают, что кафе, в котором произошла стрельба, ранее неоднократно попадало в поле зрения правоохранителей – в основном из-за нарушений правил торговли алкоголем. К примеру, двумя днями ранее, 8 октября, там изъяли 22 литра спиртного.