Ночью в Рязани столкнулись два грузовика
ДТП произошло на федеральной трассе М5 «Урал»
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала о серьезном ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Путятинском районе, где грузовой Hyundai врезался в остановившийся перед пешеходным переходом Renault.
Спустя несколько часов аналогичная авария произошла все на той же трассе М5, но уже на территории Рязани. По сообщению пресс-службы УМВД, в четверг, 11 октября, в 3.00 48-летний рязанец, управляя грузовиком Volvo, врезался в стоящий грузовой автомобиль Daf. Вторым автомобилем управлял 30-летний мужчина.
В происшествии водитель Volvo получил травмы и был госпитализирован.
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