Ночью в Рязани столкнулись два грузовика

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-11T11:14:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о серьезном ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Путятинском районе, где грузовой Hyundai врезался в остановившийся перед пешеходным переходом Renault.

Спустя несколько часов аналогичная авария произошла все на той же трассе М5, но уже на территории Рязани. По сообщению пресс-службы УМВД, в четверг, 11 октября, в 3.00 48-летний рязанец, управляя грузовиком Volvo, врезался в стоящий грузовой автомобиль Daf. Вторым автомобилем управлял 30-летний мужчина.

В происшествии водитель Volvo получил травмы и был госпитализирован.