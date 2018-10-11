2018-10-11T11:14:37+03:00
Происшествия

Ночью в Рязани столкнулись два грузовика

ДТП произошло на федеральной трассе М5 «Урал»
Роман ДОРОФЕЕВ
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала о серьезном ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Путятинском районе, где грузовой Hyundai врезался в остановившийся перед пешеходным переходом Renault.

Спустя несколько часов аналогичная авария произошла все на той же трассе М5, но уже на территории Рязани. По сообщению пресс-службы УМВД, в четверг, 11 октября, в 3.00 48-летний рязанец, управляя грузовиком Volvo, врезался в стоящий грузовой автомобиль Daf. Вторым автомобилем управлял 30-летний мужчина.

В происшествии водитель Volvo получил травмы и был госпитализирован.

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