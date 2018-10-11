Курокрада из рязанской глубинки выдал батон хлеба

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-11T11:57:47+03:00

Он оставил приготовленное для пернатых угощение на месте преступления

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В поселке Сапожок у 71-летней местной жительницы украли 6 кур. Подозреваемого выдал батон хлеба, которым тот пользовался, по всей видимости, для приманки.

- Пенсионерка сообщила, что утром пошла покормить кур, которых держала в сарае, и увидела, что дверь постройки взломана и вся птица пропала, - пишет пресс-служба областного УМВД.

Найденные полицейскими следы показывали, что добычу преступник умерщвлял сразу же. Кроме того, незваный гость по неосторожности оставил на месте преступления батон хлеба – угощение для пернатых. Ценник на упаковке привел к магазину, где товар был куплен, а видеокамеры в торговой точке позволили опознать подозреваемого – ранее судимого за кражу 41-летнего сельчанина, который предстал перед продавщицами сильно пьяным.

Когда полицейские нагрянули к мужчине домой, хозяин спокойно спал. Одну курицу он успел сварить, других – ощипать. Против него возбудили уголовное дело.