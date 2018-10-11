2018-10-11T12:11:17+03:00
Происшествия

Посетитель рязанского кафе выстрелил в голову официантке

Росгвардейцы задержали его неподалеку от заведения
Антон КОНОВАЛОВ
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Сотрудники вневедомственной охраны не дали подозреваемому далеко уйти. Фото: управление Росгвардии по Рязанской области.Сотрудники вневедомственной охраны не дали подозреваемому далеко уйти. Фото: управление Росгвардии по Рязанской области.
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В Рязани посетитель одного из кафе выстрелил в официантку из травматического пистолета и покинул заведение. С ранением головы женщину госпитализировали.

- Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обследовали близлежащую территорию и задержали злоумышленника. Им оказался житель Московской области 1980 года рождения, - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Проверив изъятое оружие по базе данных Центра лицензионно-разрешительной работы, правоохранители выяснили, что стрелявший имел необходимое разрешение.

Возбуждено уголовное дело, началось расследование.

Новые подробности происшествия по ссылке.

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