После серьезного ДТП на рязанском участке М-5 госпитализировали пассажира грузовика

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-11T11:03:17+03:00

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9 октября в Путятинском районе, как сообщалось ранее, столкнулись два грузовика. В полиции уточнили, что участниками аварии, которая произошла около 19.00 на 312 километре М-5 «Урал», стали Hyundai и Renault.

- По предварительной информации, Hyundai столкнулся с попутным Renault, остановившимся перед пешеходным переходом, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Управляли «корейцем» и «французом» соответственно 45-летний ростовчанин и 29-летний ульяновец. В результате столкновения 49-летний пассажир Hyundai с травмами помещен в больницу.