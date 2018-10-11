12-летняя рязанка пожертвовала подарком на день рождения ради бездомных животных

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-11T09:42:44+03:00

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12-летняя рязанка попросила маму вместо подарка на свой день рождения купить корм и игрушки для бездомных животных. От семьи, в которой воспитываются еще три девочки, в приют поступило несколько мешков сухого корма, пакет с влажным кормом, крупа...

- Честно говоря, у меня дар речи пропал... Маленький человечек, подаривший животным не корм и игрушки, а своё сердечко! Столько любви в её глазах, столько внимания и нежности… Малыш, знай, ты чудо, - написали в группе городской службы по контролю за безнадзорными животными.

Также в службе рассказали, что у них на передержке находятся более 400 собак. Нередко люди помогают учреждению кормом или уборкой, приходят поиграть, пообщаться и погулять с животными.