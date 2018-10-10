2018-10-10T19:26:53+03:00
Общество

В рязанском поселке Ворошиловка очистили берег озера

Уборку провела префектура
Анастасия КУДРЯШОВА
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Мусор на берегу озера убрали. Фото: пресс-служба администрации.Мусор на берегу озера убрали. Фото: пресс-служба администрации.
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10 октября в рязанском поселке Ворошиловка очистили берег озера от мусора. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Уборку провела префектура Московского района в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города. Порядок навели в местах отдыха.

В тот же день префектура вместе с предприятиями и организациями Рязани ликвидировала несанкционированную свалку на контейнерной площадке около дома №35 по Московскому шоссе. Уточняется, что жители дома пока не выбрали способ управления, поэтому возникло скопление мусора.

Свалку у бывшего общежития ликвидировали. Фото: пресс-служба администрации.

Свалку у бывшего общежития ликвидировали. Фото: пресс-служба администрации.

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