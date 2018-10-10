10 Окт. 19:26 2018-10-10T19:26:53+03:00

Изменить размер текста: A A

10 октября в рязанском поселке Ворошиловка очистили берег озера от мусора. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Уборку провела префектура Московского района в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города. Порядок навели в местах отдыха.

В тот же день префектура вместе с предприятиями и организациями Рязани ликвидировала несанкционированную свалку на контейнерной площадке около дома №35 по Московскому шоссе. Уточняется, что жители дома пока не выбрали способ управления, поэтому возникло скопление мусора.