В рязанском поселке Ворошиловка очистили берег озера
10 октября в рязанском поселке Ворошиловка очистили берег озера от мусора. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Уборку провела префектура Московского района в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города. Порядок навели в местах отдыха.
В тот же день префектура вместе с предприятиями и организациями Рязани ликвидировала несанкционированную свалку на контейнерной площадке около дома №35 по Московскому шоссе. Уточняется, что жители дома пока не выбрали способ управления, поэтому возникло скопление мусора.
Свалку у бывшего общежития ликвидировали. Фото: пресс-служба администрации.
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