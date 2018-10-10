Администрации поручили устранить дефекты после ремонта в рязанских дворах

СЕГОДНЯ 18:48 2018-10-10T18:48:39+03:00

Изменить размер текста: A A

До 1 ноября в нескольких отремонтированных в прошлом году рязанских дворах намерены устранить недочеты. Соответствующее поручение дал администрации города зампред рязанского правительства Олег Харивский.

Вопрос о ремонте дворов обсудили на заседании межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды при губернаторе. Активисты ОНФ обратились с просьбой взять под особый контроль устранение недостатков, выявленных после ремонта дворов.

Имеются ввиду дворы, где положили асфальт в 2017 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». Минувшей весной активисты выявили ряд серьезных недостатков, в том числе, постоянные лужи на тротуарах из-за некачественно сделанной «разуклонки». Проблемы вскрылись во дворах домов №45 на улице Московское шоссе, №7 корпус 1 по улице Великанова, №3 по улице Советской Армии.