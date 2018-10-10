В четверг в полутора десятках домов Рязани отключат холодную воду (график)
ХВС не будет 6 с половиной часов
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В четверг, 11 октября, в ряде домов Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба горадминистрации. Отключение вызвано ремонтом водопровода.
С 9.30 до 16.00 холодной воды не будет по адресам:
– Первомайский проспект, д. 58 корп. 1, д. 60 корп. 1, д. 62, д. 62а (школа №39), д. 62 корп. 1, д. 62 корп. 2, д. 64, д. 64 корп. 1, д. 64 корп. 3, д. 66 корп. 1 и д. 66 корп. 2
– 2-й Школьный пер., д. 1
– улица Щорса, д. 2а, д. 2 и д. 2в
– пос. Южный (частный сектор).
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