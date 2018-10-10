В Рязанской области сохранится сухая погода
Днем четверга прогнозируют до +15
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 11 октября. Согласно ему, в четверг обойдется без дождей.
Температура воздуха по области составит +2…+7 градусов ночью и +10…+15 днем. В Рязани термометры покажут соответственно +4…+6 и +11…+13 градусов.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Отметим, что уже в ночь на пятницу температура может упасть до отрицательных значений. При этом днем она сохранится в тех же пределах. Осадков вплоть до воскресенья метеорологи не ожидают.