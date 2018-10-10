Рязанские власти добиваются изменения расписания электричек до Москвы

СЕГОДНЯ 17:29 2018-10-10T17:30:20+03:00

Его планируют сделать более удобным для жителей и гостей региона

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10 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов дал интервью радио «Вести FM». Глава региона рассказал слушателям всероссийской радиостанции о потенциале региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

В частности, Николай Любимов пояснил, что даже при закрытии доступа на международные финансовые рынки, то есть в отсутствии «длинных денег», инвестиции в нашу область продолжают поступать. В том числе, благодаря государственной поддержке, оказываемой предприятиям, ориентированным на импортозамещение. Перечисляя самых перспективных иностранных партнеров, губернатор назвал организации из Люксембурга, Израиля и Турции.

Затронули в эфире и тему развития внутреннего туризма. По словам главы региона, власти области договорились с руководством РЖД об изменении расписания электричек до Москвы. График планируют сделать более удобным и для рязанцев, и для гостей области.