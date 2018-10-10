2018-10-10T16:55:40+03:00
Происшествия

Рязанскую деревню обесточила куница

К сожалению, при совершении своего «подвига» зверек погиб
Роман ДОРОФЕЕВ
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В ночь с 9 на 10 октября село Проне-Городище Михайловского района осталось без электричества. Сообщение о ЧП поступило энергетикам в 3.13. На место тут же была отправлена одна из дежурных бригад.

Прибыв в населенный пункт, специалисты сразу поняли причину происшествия - куница забралась на высоковольтное оборудование и спровоцировала замыкание. Издательство «Пресса» сообщает, что зверек погиб.

Электроснабжение села довольно быстро восстановили. В 6.50 свет вернулся в дома местных жителей.

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