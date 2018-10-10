Движение по Солотчинскому мосту под Рязанью пообещали полностью открыть раньше срока

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-10T16:55:22+03:00

О скором завершении работ сообщил министр транспорта и автомобильных дорог

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Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев объявил о скором завершении работ по ремонту Солотчинского моста. По его словам, подрядные организации «сработали достойно, немного опережая запланированный график».

- Думаю, что на следующей неделе мы откроем движение транспорта в полном объеме, - сказал Савичев в видео, опубликованном 10 октября.

Рабочим осталось нанести полимерное покрытие на нескольких участках, выполнить дорожную разметку, установить делиниаторы, убрать строительный мусор. На это, по словам министра, понадобится два-три дня.

Многочисленные вопросы о том, когда и как будут устраняться неровности новой дорожной одежды, пока остаются без ответа.