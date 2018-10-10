Россельхозбанк поддержит развитие садоводства в Краснодарском крае

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-10T16:23:22+03:00

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При кредитной поддержке АО «Россельхозбанк» в Краснодарском крае до 2025 планируется заложить более 3,5 тысяч гектаров яблоневых садов суперинтенсивного типа и построить несколько современных плодохранилищ. Соответствующее трехстороннее соглашение подписали Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Председатель Совета директоров ООО «Южные земли» (входит в Группу компаний «АФГ Националь») Дмитрий Аржанов.

Проектная урожайность садов составляет 60-65 тонн яблок с гектара. Храниться продукция будет в современных складских комплексах общей мощностью 250 тысяч тонн, что позволит реализовывать ее практически круглый год. До конца 2020 года предприятие завершит закладку садов с использованием шпалерной технологии, оросительной и противоградовой систем в Крымском, Абинском и других районах Краснодарского края на площади более 1,7 тысяч гектаров.

– «Россельхозбанк уделяет особое внимание кредитной поддержке предприятий, применяющих инновационные технологии и способствующих импортозамещению продукции. Это долгосрочный и масштабный проект, который требует значительных инвестиций. Запуск предприятия обеспечит отечественными яблоками высшего качества жителей не только Краснодарского края, но и всей России, отметил в ходе церемонии подписания соглашения Борис Листов.

Краснодарский край – стратегический партнер РСХБ и ключевой аграрный регион страны. С начала работы в крае РСХБ вложил в его экономику 545 млрд. рублей, в том числе в АПК свыше 390 млрд. рублей. Кредитный портфель Краснодарского филиала РСХБ на 1 октября 2018 года превысил 134 млрд. рублей.

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