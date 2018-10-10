В Рязани запустили сайт для записи к врачам сразу 14 медучреждений

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-10T15:56:59+03:00

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Записаться на прием к врачам 14 медучреждений Рязани теперь можно на одном сайте, сообщает пресс-служба областного минздрава. Воспользоваться услугой электронной записи могут пациенты, прикрепленные к этим организациям.

Портал моездоровье62.рф пока наполняется и работает в тестовом режиме. Все замечания и предложения по его работе можно направлять в Центр профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий.

Работа по созданию единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения продолжается, добавляет минздрав.