Рязанский художник подарил свою картину Инне Чуриковой
Рязанский художник Алексей Акиндинов подарил свою картину народной артистке СССР Инне Чуриковой. Об этом «КП» сообщил его представитель.
Масштабная работа «Инна Чурикова. Восхождение» заняла у Алексея около года, и ее завершение совпало с 75-летием актрисы. Как сообщил представитель художника, Инна Чурикова и ее супруг кинорежиссер, Народный артист РСФСР Глеб Панфилов высоко оценили работу Акиндинова.
На полотне изображены образы Инны Чуриковой из фильма «Начало» 1970 года, в котором она сыграла роль Паши Строгановой. Также в сюжете отражена недавняя роль Инны Чуриковой в спектакле «Аудиенция», где она сыграла королеву Великобритании Елизавету II.
Картина выполнена в созданном Алексеем Акиндиновым стиле - орнаментализм.
Над картиной художник работал год.
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