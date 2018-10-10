Рязанский художник подарил свою картину Инне Чуриковой

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-10T14:25:51+03:00

Инна Чурикова и Глеб Панфилов у картины Алексея Акиндинова «Инна Чурикова. Восхождение» в кругу театральных друзей.

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Рязанский художник Алексей Акиндинов подарил свою картину народной артистке СССР Инне Чуриковой. Об этом «КП» сообщил его представитель.

Масштабная работа «Инна Чурикова. Восхождение» заняла у Алексея около года, и ее завершение совпало с 75-летием актрисы. Как сообщил представитель художника, Инна Чурикова и ее супруг кинорежиссер, Народный артист РСФСР Глеб Панфилов высоко оценили работу Акиндинова.

На полотне изображены образы Инны Чуриковой из фильма «Начало» 1970 года, в котором она сыграла роль Паши Строгановой. Также в сюжете отражена недавняя роль Инны Чуриковой в спектакле «Аудиенция», где она сыграла королеву Великобритании Елизавету II.

Картина выполнена в созданном Алексеем Акиндиновым стиле - орнаментализм.