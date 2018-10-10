У рязанского пенсионера украли несколько велосипедов

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-10T13:55:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Спасского района обратился 76-летний житель села Троица. Мужчина обнаружил, что дверь в сарай взломана, а из постройки исчезли три велосипеда и ящик для зимней рыбалки, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Злоумышленник действовал аккуратно – следы похищенных велосипедов и ботинок того, кто их увел, терялись на земле рядом с домом. Зато внутри сарая оперативники нашли другие «следы», причем сведения об их владельце оказались в базе криминалистов.

Оказалось, что к хищению причастен 48-летний житель села, которого уже судили за кражу. Потому в базе и осталось достаточно много информации о нем.

Мужчину нашли и задержали. Велосипеды и ящик он хранил уже в своем сарае. Возбуждено уголовное дело, похитителю грозит до 5 лет лишения свободы.