2018-10-10T13:29:12+03:00
Происшествия

В рязанской глубинке обчистили автомат мягких игрушек

Часть похищенного злоумышленники успели раздать своим маленьким родственникам
Константин МОГИЛИН
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Полицейские раскрыли кражу мягких игрушек из автомата, установленного в одном из магазинов Касимова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился работник фирмы, обслуживающей аппарат по розыгрышу игрушек: открыв боковую стенку, неизвестные вытащили все его содержимое - почти сотню игрушек. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что объектив камеры видеонаблюдения, установленной около автомата, заклеен изолентой.

Тем не менее, на записях снятых незадолго до кражи, полицейские увидели двоих подозрительных парней. Они безуспешно пытались вытащить из аппарата приз и бурно реагировали на свои неудачи.

Вычислить злоумышлеников помогла другая камера, также установленная в торговом зале, но снимавшая автомат скрытно. На записи оперативники увидели, как молодые люди опустошают содержимое аппарата, складывая похищенное в большой мешок. Показав изображение местным жителям, полицейские выяснили, что к краже причастны двое 18-летних касимовцев.

Часть украденного они успели раздать своим малолетним родственникам, часть оставили у себя дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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