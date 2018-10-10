2018-10-10T12:33:05+03:00
Общество

За миллионный долг по зарплате директор рязанского предприятия заплатит крупный штраф

Сотрудникам заработанные деньги уже выплачены
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Ухоловский районный суд вынес решение в отношении директора ОАО «Ухоловский завод «Строммашина», которая одновременно руководит и ООО «Техностром». Уголовное дело было возбуждено из-за невыплаты заработной платы сотрудникам этих предприятий, сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

С 1 июля по 15 ноября прошлого года 28 работникам не выплатили зарплату на общую сумму свыше 980 тысяч рублей. Однако после проверки прокуратуры – уже во время предварительного расследования – все деньги сотрудники получили.

Суд в итоге от уголовной ответственности директора освободил, назначив штраф в 100 000 рублей.

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